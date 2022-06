I gianfede vuotano il sacco sulla loro intimità | tante curiosità e dettagli hot

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sottoposti ad un’intervista di coppia per Casa Chi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno rivelato se perdonerebbero mai un tradimento e il posto più strano dove hanno fatto l’amore. Federica e Gianmaria: cosa pensano del tradimento? Grazie al reality show di Canale 5, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno trovato l’amore. A distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6, la relazione prosegue a gonfie vele. Intervenuti nella diretta Instagram di Casa Chi, i due fidanzati hanno rilasciato una simpatica intervista di coppia. Scopriamo come hanno risposto. Il tradimento per la coppia di gieffini Alla domanda se perdonerebbero o meno un tradimento, i due innamorati si sono trovati d’accordo. Infatti nessuno dei due sarebbe disposto a passarci sopra. Mentre Federica ha precisato di non avere mai tradito, ...