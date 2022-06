Frizioni tra Ambra e Fedez ad X Factor? Spunta un’indiscrezione

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo il settimanale Chi Magazine, traAngiolini eci sarebbero delle “” in corso per via delle scelte dei cantanti di X, talent show che ha aperto le danze con le primissime riprese.traad X? Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X. In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.