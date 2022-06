Fisker Ocean - Ecco come funziona lo schermo rotante - VIDEO

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LoRevolve installato sull'elettricaera stato presentatouna novità assoluta nel settore automotive, ma lanon ne aveva ancora svelato i dettagli: lo ha fatto oggi in attesa dell'avvio della produzione, previsto a novembre. In Europa, grazie agli incentivi, la Suv sarà proposta a partire da 41.900 euro con 440 km di autonomia dichiarata. Verticale per guidare, orizzontale per giocare. Laadotta un display centrale da 17,1 pollici che gestisce l'infotanment, sviluppato in collaborazione con la Sharp, e con esso gran parte delle funzioni di bordo, climatizzatore escluso. La sua particolarità, al di là delle dimensioni extralarge, è quella di poter essere ruotato per assumere la posizione verticale o orizzontale a seconda delle necessità. La ...

ALTRI DUE MODELLI IN ARRIVO Dopo Ocean, Fisker ha già in calendario altri due modelli, uno dei quali, battezzato Pear, dovrebbe essere mostrato prossimamente in veste definitiva dopo il teaser. Fisker sta cercando di accelerare i tempi relativamente alla seconda auto elettrica da piazzare in listino. Dopo aver varato definitivamente il progetto, ora il fondatore Henrik Fisker vorrebbe premere il pedale dell'acceleratore relativamente al modello Pear, una sorta di SUV compatto la cui produzione dovrà sottostare a criteri di...