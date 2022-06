Difesa Becciu | “Anche da nuovi interrogatori emerge sua assoluta correttezza”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Le ultime udienze, che hanno registrato glidi molti degli imputati, hanno confermato e ulteriormente chiarito la verità dei fatti illustrati al Tribunale dal cardinale. Egli agì sempre e solo su indicazione degli uffici tecnici della Segreteria di Stato, che di volta in volta verificavano le proposte d’investimento, ricorrendoall’ausilio di noti e stimati consulenti finanziari esterni, proponendo poi la sottoscrizione soltanto di quelli ritenuti vantaggiosi. Consulenti non introdotti o individuati dal Sostituto”. Lo sottolineano all’Adnkronos gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, difensori del cardinale Angeloimputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue. Si ricorda che ...