“Devo fare un intervento”. Isola dei Famosi, Roger Balduino preoccupa dopo il ritiro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Isola dei Famosi, intervento chirurgico per Roger Balduino. Lo ha annunciato l’ex naufrago nelle ore scorse. Roger, nelle ore scorse, era stato al centro del dibattito nel salotto di Pomeriggio 5. A muovere contro di lui Guendalina Tavassi. “Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro”. La stessa versione dei fatti è stata confermata da Clemente e Laura Maddaloni. Russo ha aggiunto: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)deichirurgico per. Lo ha annunciato l’ex naufrago nelle ore scorse., nelle ore scorse, era stato al centro del dibattito nel salotto di Pomeriggio 5. A muovere contro di lui Guendalina Tavassi. “Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro”. La stessa versione dei fatti è stata confermata da Clemente e Laura Maddaloni. Russo ha aggiunto: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa ...

Advertising

federicocasotti : Innanzitutto, devo fare i complimenti ai ragazzi: @fedezille e @OAccomando91 con la loro idea geniale, e un… - firmnesslouis : il fatto è che devo iniziare ad imparare a fare le cose da sola se voglio andare da louis a roma devo farmi il culo… - cazzovuoiamo : @SACC3NTE In teoria ogni mese ma visto che le faccio a Palermo starò a Venezia per un altro mese e non posso andarl… - ifeeluwatchinme : porcodio potrebbe essere la prima volta che mi becco il covid non è possibile ho un esame da fare e devo tornare a… - sscnialler : Ogni volta che faccio i conti delle pagine che mi mancano o che devo fare in tot tempo sbaglio sempre ma vaffanculo… -

Orbetello Book Prize: annunciati i finalisti, tributo alla carriera a David Leavitt ... chi lo abita, e chi, come noi, crede che fare cultura sia necessario per arricchire e far crescere ... Se tutto questo ora è possibile devo ringraziare chi dagli inizi ha creduto in questo progetto ... Elettra Lamborghini, papà Antonio/ 'L'ho ostacolata ma l'apprezzo. Mamma È dolce' " A quel punto devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva ... Ho cominciato ad apprezzarla, restando sempre vigile su quello che voleva fare ". Antonio ... Lanostratv ... chi lo abita, e chi, come noi, crede checultura sia necessario per arricchire e far crescere ... Se tutto questo ora è possibileringraziare chi dagli inizi ha creduto in questo progetto ..." A quel puntoammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva ... Ho cominciato ad apprezzarla, restando sempre vigile su quello che voleva". Antonio ... Roger Balduino preoccupato dopo L'Isola: "Devo fare un piccolo intervento"