Damiano Tommasi scende in campo contro la “Verona nera”: la storia del calciatore operaio che può diventare sindaco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Damiano Tommasi è uno dei candidati all’elezione a sindaco della città di Verona: il percorso che ha portato l’ex calciatore alla politica. In molti sono rimasti stupiti quando Damiano Tommasi, ex calciatore di Verona e Roma, ha annunciato la propria candidatura a sindaco con una coalizione di sinistra. Tra chi lo ha criticato c’è chi ha sollevato la sua scarsa esperienza in politica, ma lui che non si fa intimorire da nulla ha risposto loro che non ha importanza se non si è mai stati sindaco o amministatore di una città, conta l’aver fatto esperienza e l’essere in grado di metterla a frutto. In ogni caso Damiano non è esattamente digiuno di politica. Se è vero che da ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 giugno 2022)è uno dei candidati all’elezione adella città di: il percorso che ha portato l’exalla politica. In molti sono rimasti stupiti quando, exdie Roma, ha annunciato la propria candidatura acon una coalizione di sinistra. Tra chi lo ha criticato c’è chi ha sollevato la sua scarsa esperienza in politica, ma lui che non si fa intimorire da nulla ha risposto loro che non ha importanza se non si è mai statio amministatore di una città, conta l’aver fatto esperienza e l’essere in grado di metterla a frutto. In ogni casonon è esattamente digiuno di politica. Se è vero che da ...

Advertising

repubblica : Damiano Tommasi in campo alle comunali: 'Basta con Verona nera. Il calcio è più difficile della politica' [di Conce… - Marco32711897 : Damiano Tommasi in campo alle comunali: 'Cambiamo l'immagine di Verona nera. Il calcio è più difficile della politi… - barbaro_simone : Buona fortuna a Tommasi il cui lavoro, a giudicare dai propositi, sarà abbastanza complesso. Damiano Tommasi in ca… - Heraldoverona : Dopo alterne vicende, che lo hanno portato in passato a sostenere anche Flavio Tosi, oggi #GiorgioPasetto è rientra… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Damiano Tommasi in campo alle comunali: 'Basta con Verona nera. Il calcio è più difficile della politica' [di Concetto Vecc… -