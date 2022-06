Classifica Giro del Delfinato 2022: Wout Van Aert resta in testa dopo la quarta tappa. Secondo Cattaneo, 6° Caruso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi, mercoledì 8 giugno, è andata in scena la quarta tappa del Giro del Delfinato 2022 di ciclismo su strada: la cronometro individuale con partenza da Montbrison ed arrivo a La Bâtie d’Urfé, di 17.4 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista del Belgio Wout Van Aert. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli specialisti, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la tappa di ieri, che si trova infatti al primo posto della Classifica generale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi, mercoledì 8 giugno, è andata in scena ladeldeldi ciclismo su strada: la cronometro individuale con partenza da Montbrison ed arrivo a La Bâtie d’Urfé, di 17.4 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista del BelgioVan. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli specialisti, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della Jumbo-Visma, già inladi ieri, che si trova infatti al primo posto dellagenerale ...

sportface2016 : #Delfinato, la classifica generale aggiornata dopo la quarta tappa: #VanAert ancora in maglia gialla - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Ganna in testa con un super tempo ora tocca agli uomini di c… - Lowandoski85 : Se veramente arrivassero Dybala a zero e Lukaku in prestito ( cedendo Lautaro) la società calcistica @Inter nel gir… - tripps42 : In breve sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, lo abbia avvicinato cinque giorni prima de… - sportface2016 : Giro del #Delfinato, la classifica generale aggiornata dopo la terza tappa -