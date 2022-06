Calciomercato | deciso il futuro di Cavani? Spunta un’ipotesi a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Una delle suggestioni di questi primi giorni diè stata sicuramente quella di un’ipotetico ritorno in quel di Napoli di Edinson, a breve svincolato dopo l’avventura in Premier League con la casacca del Manchester United. Il nome del Matador, però, è comparso nuovamente in diversi rumors di mercato nelle ultime ore: il portale messicano Record, infatti, ha parlato di diverse squadre interessate all’ex centravanti azzurro.Edinsonvola in Messico? Ipotesi aSecondo quanto riportato dal portale messicano Record, ildi Edinsonpotrebbe essere proprio in Messico: sarebbero interessate all’ex PSG il Monterrey, il Toluca e l’América, tutte militanti in Liga MX. Il Matador, che ...