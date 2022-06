Bernardeschi non convince nessuno, anche il Napoli può mollare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federico Bernardeschi si allontana da Napoli, secondo le ultime notizie della Radio Ufficiale il club ha frenato la trattativa. Il primo sponsor di Bernardeschi era Aurelio De Laurentiis, ma nelle ultime ore si registra un brusco rallentamento della trattativa, che solo nella giornata di ieri veniva data come potenzialmente chiusa. L’arrivo di Bernardeschi al Napoli non ha mai acceso gli animi dei tifosi. Il giocatore di Carrara negli ultimi 5 anni alla Juventus non ha di certo brillato e spendere 3 milioni di euro di ingaggio (più bonus alla firma come quello che chiede Mertens) sembra veramente troppo. anche perché il Napoli può prendere qualcosa di meglio di Bernardeschi. Sono i numeri a definire Bernardeschi: 12 gol in 5 stagioni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federicosi allontana da, secondo le ultime notizie della Radio Ufficiale il club ha frenato la trattativa. Il primo sponsor diera Aurelio De Laurentiis, ma nelle ultime ore si registra un brusco rallentamento della trattativa, che solo nella giornata di ieri veniva data come potenzialmente chiusa. L’arrivo dialnon ha mai acceso gli animi dei tifosi. Il giocatore di Carrara negli ultimi 5 anni alla Juventus non ha di certo brillato e spendere 3 milioni di euro di ingaggio (più bonus alla firma come quello che chiede Mertens) sembra veramente troppo.perché ilpuò prendere qualcosa di meglio di. Sono i numeri a definire: 12 gol in 5 stagioni ...

