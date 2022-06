Apple dovrà avere l' Usb-c se vuole continuare a vendere Iphone nell' Ue

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 giugno 2022) I negoziatori del Parlamento europeo e della presidenza francese del Consiglio dell'Ue hanno raggiunto un accordo politico sul caricatore unico per i dispositivi elettronici portatili. Lo standard adottato per smartphone, tablet e macchine fotografiche sarà l'Usb-C a partire dall'autunno del 2024 (con alcune deroghe temporali per alcuni prodotti specifici). La misura è considerata come un attacco ad, che usa la porta Lightning per caricatori e connessioni per i suoi dispositivi mobili. “Senel mercato unicoadattarsi”, ci ha detto il relatore del provvedimento, il maltese Alex Agius Saliba: “e non solo”. Il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, non ha esplicitamente menzionato ...