Al via la nuova serie “L’Ora, inchiostro contro piombo”: le anticipazioni di mercoledì 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via la nuova serie “L’Ora, inchiostro contro piombo” su Canale 5: ecco le anticipazioni di mercoledì 8 giugno Quando la mafia non esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina. Da mercoledì 8 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la nuova serie “L’Ora, inchiostro contro piombo”. Una co-produzione RTI – Indiana Production, per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, la serie in 5 prime serate racconta de L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al via la” su Canale 5: ecco lediQuando la mafia non esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina. Da, in prima serata su Canale 5, va in onda la”. Una co-produzione RTI – Indiana Production, per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, lain 5 prime serate racconta de, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra ...

