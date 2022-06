Addio alle auto a combustione dal 2035: sì del Parlamento europeo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Parlamento europeo ha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle auto che prevede lo stop alla vendita nell’Ue dal 2035 dei veicoli che emettono gas serra. La norma andrà a colpire tutte le macchine con motori a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di CO2 delleche prevede lo stop alla vendita nell’Ue daldei veicoli che emettono gas serra. La norma andrà a colpire tutte le macchine con motori a...

Advertising

HatilloCaracas : RT @voceditalia: Covid: verso addio alle mascherine al chiuso. Diminuiscono i ricoveri - voceditalia : Covid: verso addio alle mascherine al chiuso. Diminuiscono i ricoveri - verbanonews : New post: Addio alle auto a benzina e diesel in Europa dal 2035 - varesenews : Addio alle auto a benzina e diesel in Europa dal 2035 - ParticipioPart : mezzo di sofferenza, ci ha riportati in Europa. Nell'Europa che conta... E siamo alle cronache di questi giorni. Gi… -