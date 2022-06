Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 08:15 (Di martedì 7 giugno 2022) Viabilità DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE Roma, LA CIRCOLazioNE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA; TRAFFICO CHE INVECE SI VA INTENSIFICANDO PROPRIO VERSO LA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO INTENSO SULLA Roma-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI AURELIA, CASSIA, FLAMINIA, SALARIA, E APPIA, CON CODE A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE, LA CIRCONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA; TRAFFICO CHE INVECE SI VA INTENSIFICANDO PROPRIO VERSO LA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO INTENSO SULLA-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI AURELIA, CASSIA, FLAMINIA, SALARIA, E APPIA, CON CODE A ...

Advertising

MarcoRidolfi68 : @diarioromano La viabilità a Roma se possibile, sta peggiorando. La parte pubblica é indecente (metro Roma Lido su tutto....) - TuttoSuRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Ripristinata la viabilità in via Fabrizi, per fine lavori, le linee 44 e 75 riprendono il percorso originario.… - MassimoChiaram7 : RT @InfoAtac: #info #atac - Ripristinata la viabilità in via Fabrizi, per fine lavori, le linee 44 e 75 riprendono il percorso originario.… - InfoAtac : #info #atac - Ripristinata la viabilità in via Fabrizi, per fine lavori, le linee 44 e 75 riprendono il percorso or… - TuttoSuRoma : #Roma: tre nuovi tram e rivoluzione viabilità nella zona degli stadi -

Via Carducci, problemi al traffico - Cronaca - lanazione.it Problemi di viabilità per la nuova segnaletica orizzontale in via Carducci, nel tratto compreso tra la rotonda di viale Roma e quella della stazione. Una zona molto trafficata, piena di bar e attività commerciali. Incidente sulla via Aurelia: auto ribaltata, un ferito ... inevitabili sono state le ripercussioni alla normale viabilità con code in aumento tra Malagrotta ed il Grande raccordo anulare in ingresso a Roma. Sul posto per accertare la dinamica e regolare il ... Agenzia Nova Problemi diper la nuova segnaletica orizzontale in via Carducci, nel tratto compreso tra la rotonda di vialee quella della stazione. Una zona molto trafficata, piena di bar e attività commerciali.... inevitabili sono state le ripercussioni alla normalecon code in aumento tra Malagrotta ed il Grande raccordo anulare in ingresso a. Sul posto per accertare la dinamica e regolare il ... Roma: nei prossimi dieci anni la rivoluzione della viabilità e del trasporto pubblico nella zona degli stadi