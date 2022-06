Vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova: orario e dato aggiornato (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà particolarmente complicato portarsi a casa biglietti di Palermo-Padova durante la Vendita libera. Ieri, infatti, è stata avviata la prima fase dedicata agli abbonati, ai quali è stata concessa la possibilità di acquistare ticket extra. Il dato aggiornato ci dice che siano stati bruciati in poche ore circa 3.000 tagliandi, a testimonianza del fatto che ci sia grandissimo entusiasmo in vista della finale di ritorno per i playoff di Lega Pro. Match che, a conti fatti, potrebbe restituire la Serie B al Palermo dopo anni estremamente complicati sotto questo punto di vista. Dettagli sulla Vendita libera dei biglietti di Palermo-Padova: orario e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà particolarmente complicato portarsi a casadidurante la. Ieri, infatti, è stata avviata la prima fase dedicata agli abbonati, ai quali è stata concessa la possibilità di acquistare ticket extra. Ilci dice che siano stati bruciati in poche ore circa 3.000 tagliandi, a testimonianza del fatto che ci sia grandissimo entusiasmo in vista della finale di ritorno per i playoff di Lega Pro. Match che, a conti fatti, potrebbe restituire la Serie B aldopo anni estremamente complicati sotto questo punto di vista. Dettagli sulladeidie ...

