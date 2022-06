Ucraina incinta di sei mesi guida per 20 ore per fuggire dalla guerra: il piccolo nasce in Umbria (Di martedì 7 giugno 2022) Al sesto mese di gravidanza ha guidato per 20 ore, percorrendo più di 1.700 chilometri, per fuggire dall'Ucraina e far nascere il bimbo che portava in grembo lontano dalla guerra. Uliana... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 giugno 2022) Al sesto mese di gravidanza hato per 20 ore, percorrendo più di 1.700 chilometri, perdall'e farre il bimbo che portava in grembo lontano. Uliana...

