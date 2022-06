Tumore del colon retto, il consumo di pesce in scatola riduce di oltre il 30% il rischio di insorgenza (Di martedì 7 giugno 2022) In uno studio, condotto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, è stato esaminato, per la prima volta, l’effetto del consumo di pesce in scatola separatamente da quello di pesce fresco sul rischio di Tumore al colon-retto. Lo studio è stato condotto nell’ambito delle attività dell’Italian Institute for Planetary Health (IIPH), in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza una riduzione del 34% circa del rischio di insorgenza di questo tipo di Tumore nei soggetti che consumavano almeno due porzioni alla settimana di pesce in scatola sott’olio (pari a 80 grammi ciascuna). “I risultati emersi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) In uno studio, condotto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, è stato esaminato, per la prima volta, l’effetto deldiinseparatamente da quello difresco suldial. Lo studio è stato condotto nell’ambito delle attività dell’Italian Institute for Planetary Health (IIPH), in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza una riduzione del 34% circa deldidi questo tipo dinei soggetti che consumavano almeno due porzioni alla settimana diinsott’olio (pari a 80 grammi ciascuna). “I risultati emersi ...

