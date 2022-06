Più giovani ci sono in una città peggiore è la qualità della vita (Di martedì 7 giugno 2022) Le classifiche delle migliori città italiane per qualità della vita, che quest’anno il Sole 24 Ore ha diffuso anche suddivise per fasce d’età, indicano secondo me la strada di un’utopia intentata: concentrare specifiche fette di popolazione nel luogo in cui, dati alla mano, si troverebbero meglio. E quindi fare di Aosta, Arezzo e Siena delle città-asilo per bambini fra gli 0 e i 10 anni, consentire l’accesso a Piacenza, Ferrara e Ravenna solo a chi è fra i 18 e i 35, mandare gli anziani anziché in ospizio a Cagliari, Bolzano e Trento. Ne uscirebbe un’Italia molto più ordinata. Inoltre, per converso, si potrebbe minacciare i pargoli di mandarli a Matera, Caltanissetta o Foggia se non fanno i bravi, punire i giovani indisciplinati confinandoli a Roma, Barletta o Carbonia, e vendicarsi di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Le classifiche delle miglioriitaliane per, che quest’anno il Sole 24 Ore ha diffuso anche suddivise per fasce d’età, indicano secondo me la strada di un’utopia intentata: concentrare specifiche fette di popolazione nel luogo in cui, dati alla mano, si troverebbero meglio. E quindi fare di Aosta, Arezzo e Siena delle-asilo per bambini fra gli 0 e i 10 anni, consentire l’accesso a Piacenza, Ferrara e Ravenna solo a chi è fra i 18 e i 35, mandare gli anziani anziché in ospizio a Cagliari, Bolzano e Trento. Ne uscirebbe un’Italia molto più ordinata. Inoltre, per converso, si potrebbe minacciare i pargoli di mandarli a Matera, Caltanissetta o Foggia se non fanno i bravi, punire iindisciplinati confinandoli a Roma, Barletta o Carbonia, e vendicarsi di ...

