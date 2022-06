Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: aperte due inchieste dalla Procura di Verona (Di martedì 7 giugno 2022) La Procura di Verona ha aperto due inchieste parallele su quanto avvenuto il 2 giugno scorso sul Lago di Garda: la maxi-rissa e le molestie. La prima inchiesta riguarda appunto i disordini in città e in spiaggia tra Peschiera e Castelnuovo (dove giovedì scorso si sono dati appuntamento via social più di duemila ragazzini): per questo fascicolo l'ipotesi è di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina. Il secondo filone delle indagini, invece, si focalizza sulle molestie sessuali denunciate da cinque adolescenti lombarde sul treno che le riportava a casa dopo una giornata a Gardaland: secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, non è escluso che la Procura valuti in questo caso ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 giugno 2022) Ladiha aperto dueparallele su quanto avvenuto il 2 giugno scorso sul Lago di: lae le. La prima inchiesta riguarda appunto i disordini in città e in spiaggia trae Castelnuovo (dove giovedì scorso si sono dati appuntamento via social più di duemila ragazzini): per questo fascicolo l'ipotesi è diaggravata, danneggiamenti e tentata rapina. Il secondo filone delle indagini, invece, si focalizza sullesessuali denunciate da cinque adolescenti lombarde sul treno che le riportava a casa dopo una giornata aland: secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, non è escluso che lavaluti in questo caso ...

Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - SkyTG24 : Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: aperte due inchieste dalla Procura di Verona - MediasetTgcom24 : Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: la Procura di Verona apre due inchieste #PeschieradelGarda #Garda… - Isonoire : RT @dellandro58: @LiaQuartapelle Signora, quei misogeni facevano parte del migliaio che arrivava da Milano a devastare la città e molestare… - davemik71 : RT @privato1s: Visto il grande successo del 'vaccino' Covid, lascio la mia dose di vaccino per il vaiolo delle scimmie a quelle che si sono… -