No, i colori dell’Ucraina non sono stati aggiunti alla «nuova bandiera» Lgbt+ (Di martedì 7 giugno 2022) I Il 31 maggio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente l’immagine di una bandiera del Pride – che celebra e promuove l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer – contenente i colori dell’Ucraina. L’autore del tweet ha presentato l’immagine come la «nuova bandiera» Lgbt+ «coi colori dell’Ucraina». Si tratta di una notizia falsa. Nonostante l’iconica bandiera arcobaleno a sei strisce sia il simbolo più noto tra quelli utilizzati dal movimento Lgbt+, i membri della comunità si riconoscono oggi in diversi altri vessilli, divenuti nel tempo più inclusivi. Nessuno di questi, comunque, contempla i colori ... Leggi su facta.news (Di martedì 7 giugno 2022) I Il 31 maggio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente l’immagine di unadel Pride – che celebra e promuove l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer – contenente i. L’autore del tweet ha presentato l’immagine come la ««coi». Si tratta di una notizia falsa. Nonostante l’iconicaarcobaleno a sei strisce sia il simbolo più noto tra quelli utilizzati dal movimento, i membri della comunità si riconoscono oggi in diversi altri vessilli, divenuti nel tempo più inclusivi. Nessuno di questi, comunque, contempla i...

