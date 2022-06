Advertising

Mediagol.it

Al 38 sil'equilibrio: il rossoblu Marchionni, servito in profondità, salta Marricchi che lo ... Il Tolentino si affida al piazzato di, che termina alto. Quindi è il turno di Strano, ...Al 38 sil'equilibrio: il rossoblu Marchionni, servito in profondità, salta Marricchi che lo ... Il Tolentino si affida al piazzato di, che termina alto. Quindi è il turno di Strano, ... Miccoli rompe il silenzio: “Fatti tanti errori, dimostrerò chi è Fabrizio” Tre settimane fa Fabrizio Miccoli è uscito dal carcere e oggi interrompe il suo silenzio tramite un messaggio sui social ...Dopo sei mesi di detenzione, ad inizio maggio ha lasciato il penitenziario di Rovigo l’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli. L'ex calciatore pugliese è stato condannato a scontare la pena di 3 an ...