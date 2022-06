(Di martedì 7 giugno 2022) Dinoha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere del Napoli Alex. Dino, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Forzazzurri

Una grande storia di sport raccontata dalla viva voce dei protagonisti (, Cabrini, Tardelli, ...ricordo ai protagonisti di un evento che ha rilanciato il calcio italiano nel mondo - le sue- ...Dopo 12 mesi ritorna nelle braccia della sua squadra, con ledel suo perdono non accettate ... lascia il capoluogo piemontese per accasarsi ai rivali del Napoli , insieme a Altafini e. I ... Le parole di Zoff su Meret: "Merita assolutamente di giocare" ForzAzzurri.net - Dino Zoff ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere del Napoli Alex Meret. Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato delle ...L'ex campione di Napoli e Juventus, Dino Zoff, ha raccontato diversi aneddoti nel suo libro 'Dura solo un attimo, la gloria'.