La Polizia Locale salva una giovane americana dal tentativo di suicidio

Erano da poco passate le 4 di questa mattina, quando gli agenti del SAC ( Sezione Arce Capitolina) della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per salvare una ragazza americana di 24 anni dal tentativo di suicidio dal Monte Capitolino. Gli operanti sono stati allertati dalle grida della donna, che in forte stato di agitazione tentava di scavalcare la ringhiera del belvedere che dà sui Fori Imperiali, lato via S. Pietro in Carcere. Gli agenti sono subito intervenuti per scongiurare il peggio, impedendo alla giovane di compiere l'atto estremo. Dopo averla messa in sicurezza e rassicurata, è sopraggiunto personale dei Carabinieri del Comando Roma Centro che, già sulle tracce della ragazza, ha proceduto con gli ulteriori accertamenti del caso.

