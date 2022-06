Isola dei Famosi | svelata la verità dietro l’ospitata flash | “Le brillano gli occhi per lui!”

Leggi su ck12

(Di martedì 7 giugno 2022) Emerge il reale motivoalla scelta repentina degli autori: il ricongiungimento a l’deiera solo questione di tempo. Ilary Blasi a L’dei(fonte youtube)L’ultimo prime time de “L’dei” ha segnato un comprensibile picco di share. Come annunciato dalla conduttrice Ilary Blasi e dai martellanti reminder sui social, la puntata di lunedì 6 giugno avrebbe riservato agli spettatori del format e al cast due approdi esclusivi a Cayo Cochinos. Si tratta delle due “Piratesse” per antonomasia, Soleil Sorge e Vera Gemma. Entrambe sono reduci da un’esperienza in Honduras nelle precedenti edizioni, e sono tornate alla ribalta per scombinare gli equilibri nell’atollo del reality. Sebbene le due celebri ...