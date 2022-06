(Di martedì 7 giugno 2022) Da sempre la filosofia ricorre alla natura e agli animali per articolare le proprie ipotesi sul mondo. Spesso è proprio la natura al centro delle congetture dei filosofi, congetture che attraverso caratteristiche degli animali trovano una qualche ipotetica soluzione. Penso al paradosso della Tartaruga, noto anche come il paradosso di Achille e la Tartaruga, sviluppato da Zenone di Elea nel quinto secolo avanti Cristo. Una teoria suggestiva, quella del matematico greco, che voleva la tartaruga capace di vincere una gara di velocità con l’eroico Achille, non a caso chiamato “pie’ veloce”. Zenone aveva allestito questo paradosso in difesa delle tesi riguardo il movimento, considerato illusorio, del suo maestro Parmenide. Non è di questo che voglio parlare nello specifico, ma la tesi è nota, ne ha scritto anche Aristotele: nel momento in cui la tartaruga, animale particolarmente lento, ...

Amos8125 : Ma il punto nn è quello. È che lo spazio per erogare economia è finito con inflazione alle stelle. O stringono e uc… - LupenPalermo : RT @age_of_VIRGO: Stasera @GianricoCarof ospiterà Fabio Cantelli del @GruppoAbele e l’ex magistrato Gherardo Colombo Noi #SpiniNelFianco… - dariafilippi : Dilemma del giorno: in quante rate pagare le tasse. - Perdukistan : RT @parliamdidroghe: INGMI 2022 - Il dilemma della #cannabis. Che ne pensa chi l’ha visto? - parliamdidroghe : INGMI 2022 - Il dilemma della #cannabis. Che ne pensa chi l’ha visto? -

OptiMagazine

E in finanza la moglie di Cesare, come si suol dire, deve essere al di sopra di ogni sospetto, specie quando ilgreenwashing tocca un colosso come Dws, con 900 miliardi di euro di ...Continua a evolversi ilsul nuovo stadio della città di Milano, con le voci di una possibile virata su Sesto San ... che dall'inaugurazioneSaloneMobile ufficializza di aver contattato ... Il dilemma del porcospino, Schopenhauer e gli unplugged Il dilemma del campionato olandese nello Schalke 04 Ciò che potrebbe anche far cadere Kramer in piedi è la costellazione esplosiva nello staff tecnico dello Schalke. L’allenatore della promozione ...La Russia sta vendendo grano rubato ai Paesi poveri colpiti da siccità e fame. L'accusa arriva dagli Usa, che hanno voluto mettere in guardia i governi di 14 nazioni - in gran parte africane, oltre a ...