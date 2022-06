Guerra in Ucraina, bombardamenti e attacchi aerei a Severodonetsk: edifici distrutti dalle fiamme (Di martedì 7 giugno 2022) bombardamenti di artiglieria e attacchi con aerei ed elicotteri da parte dei russi sulla città di Severodonetsk, in Ucraina, nella regione del Lugansk. Colpiti principalmente edifici residenziali che sono poi andati distrutti dalle fiamme. Secondo le Forze Armate operative di Kiev, che hanno pubblicato i video sul proprio canale Telegram, certi danni saranno difficili da sistemare a causa dei contemporanei combattimenti in città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)di artiglieria econed elicotteri da parte dei russi sulla città di, in, nella regione del Lugansk. Colpiti principalmenteresidenziali che sono poi andati. Secondo le Forze Armate operative di Kiev, che hanno pubblicato i video sul proprio canale Telegram, certi danni saranno difficili da sistemare a causa dei contemporanei combattimenti in città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

