(Di martedì 7 giugno 2022) Vasta operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, con arresti in Italia e all’estero, nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito...

Advertising

DelgeIl : @la_bongia Lo faccio se vieni a Genova a mangiare sushi. Scacco matto! -

Gazzetta del Sud

Al momento sono sei le persone arrestate in Italia e una in Spagna, nell'ambito dell'inchiesta sulla cellula terroristica pakistana sgominata dalla Digos die dall'Antiterrorismo. Due persone ...... 142 oltre i 15 mila abitanti, 26 i capoluoghi di provincia tra cui 4 di Regione (, Catanzaro,... Difficile tuttavia che Draghi accetti di essere sottodi un partito piuttosto che di un ... Genova, scacco matto a una cellula terroristica: era del gruppo che attaccò la sede di Charlie Hebdo Vasta operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, con arresti in Italia e all’estero, nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel ...A darne conto è stata la stessa Autorità portuale, il tutto con una breve nota stampa. E ora si apprende che nel corso della mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, il sito delle Autorità di sistema port ...