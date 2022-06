Cragno | parla l’agente | “Abbiamo parlato con il Napoli”

Advertising

FiorentinaUno : Obiettivi, Ag. Cragno: 'Vediamo un po’ cosa succede, si parla con tutti' - Fantacalcio : Cragno, parla l'agente: 'Ogni portiere ambisce al Napoli' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ag. Cragno: “Sondaggio del Napoli? Si parla con tutti…”: Ag. Cragno: “S… - Gior1986 : @lacompetenza @LecceCalcio Eh infatti di quelli non si parla ?? Magari Cragno e Joao Pedro, magari… -

- Napoli,l'agente Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Graziano Battistini , agente del portiere del Cagliari Alessio, che ha parlato anche dell'ipotesi ...Poidel suo trasferimento in Svizzera, allo Zurigo con cui ha vinto un campionato. 'A questa ... Panchina:, Meret, Calabria, Luis Felipe, Barella, Mancini, Raspadori. All. Mancini. GERMANIA ...Graziano Battistini ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Con il Cagliari in B, è ovvio che bisogna trovare una soluzione” ...Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un ... Kiss Napoli l'agente del portiere del Cagliari Alessio ...