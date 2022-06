Bologna, Theate verrà riscattato: il futuro resta in bilico (Di martedì 7 giugno 2022) Il Bologna riscatterà Theate per 6.5 milioni, ma il suo futuro resta in bilico: Roma e West Ham interessate Il Bologna ha deciso di riscattare Adam Theate per un cifra vicina ai 6.5 milioni di euro. Tuttavia il suo futuro resta in bilico. Sul centrale dei felsinei, che ha un contratto fino al 2026, hanno messo gli occhi la Roma e il West Ham. Potrebbe inserirsi anche l’Inter in caso di addio di Bastoni. Al momento, però, non c’è ancora una valutazione del difensore da parte del Bologna. Lo scrive il Corriere di Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ilriscatteràper 6.5 milioni, ma il suoin: Roma e West Ham interessate Ilha deciso di riscattare Adamper un cifra vicina ai 6.5 milioni di euro. Tuttavia il suoin. Sul centrale dei felsinei, che ha un contratto fino al 2026, hanno messo gli occhi la Roma e il West Ham. Potrebbe inserirsi anche l’Inter in caso di addio di Bastoni. Al momento, però, non c’è ancora una valutazione del difensore da parte del. Lo scrive il Corriere di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

