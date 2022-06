Ylenia Carrisi, la svolta sulle ricerche: “nuovi indizi su dove si trova” | Indagini in corso (Di lunedì 6 giugno 2022) Ylenia Carrisi e la svolta sulle ricerche, emergono nuovi indizi dalle Indagini in corso: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Dall’amore più bello e invidiato della televisione italiana, della musica e dello spettacolo in generale di una delle coppie più significative degli anni Ottanta come Albano Carrisi e Romina Power, sono nate delle splendide figlie che hanno coronato il sogno di una vita piena di amore e di affetto. Anche se, un episodio ha fatto crollare le aspettative della famiglia perfetta: la scomparsa in circostanze misteriose della primogenita Ylenia Carrisi nel lontano 1994 a New Orleans. la curiosità sulla storia che ha sconvolto lo ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 6 giugno 2022)e la, emergonodallein: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Dall’amore più bello e invidiato della televisione italiana, della musica e dello spettacolo in generale di una delle coppie più significative degli anni Ottanta come Albanoe Romina Power, sono nate delle splendide figlie che hanno coronato il sogno di una vita piena di amore e di affetto. Anche se, un episodio ha fatto crollare le aspettative della famiglia perfetta: la scomparsa in circostanze misteriose della primogenitanel lontano 1994 a New Orleans. la curiosità sulla storia che ha sconvolto lo ...

Advertising

Luigiantonio80 : Certi giornali non hanno nessun rispetto. - zazoomblog : Svolta pazzesca: “Ylenia Carrisi è in Asia ecco che lavoro fa e come vive. Non possiamo dire altro indagini ancora… - zazoomblog : “Ylenia Carrisi è viva”: torna a circolare la voce che fa sperare tutti Come stanno davvero le cose? - #“Ylenia… - Giacinto_Bruno : Ancora - infoitcultura : Ylenia Carrisi, figlia Romina Power scomparsa nel 1994/ I fratelli Yari e Cristel -