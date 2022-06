(Di lunedì 6 giugno 2022) Acquistare casa, a volte, può riservare qualche sorpresa non sempre piacevole. Parliamo, infatti, dei “” o difetti strutturali e non, che possono emergerelain? Ne abbiamo parlato in un approfondimento sul Magazine di Immobiliare.it.o occulto e garanzie legali:sapere Non è raro, quando si acquista una casa, che l’immobile abbia dei problemi di natura strutturale o secondaria, che necessitino di lavori di ristrutturazione. C’è da dire chelavori di riparazione non devono essere necessariamente a carico del nuovo inquilino. Esistono, infatti, delle garanzie legali a tutela di quest’ultimo. Prima di tutto, è bene capire la differenza ...

Il Fatto Quotidiano

Vizi occulti dopo la compravendita: cosa fare in questi casi Acquistare casa, a volte, può riservare qualche sorpresa non sempre piacevole. Parliamo, infatti, dei "vizi occulti" o difetti strutturali e non, che possono emergere dopo la compravendita. Cosa fare ...Cosa Sono i Vizi Occulti Sono i Difetti Funzionali o Dtrutturali dell'Immobile di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto.