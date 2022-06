Vanessa Incontrada in lacrime di gioia | ha ritrovato i suoi cani

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ore cariche di tensione per, che aveva perso iZilik e Tokio, di razza Golden Retriever. I cuccioli erano stanchi e provati. L’attrice aveva lanciato un vero e proprio appello sui social, per chiedere a quanti abitano vicino a lei di aiutarla nella ricerca. Fortuantamente, i cuccioli sono stati ritrovati e sono a casa, sani e salvi. I due Golden Retriever, Zilik e Tokio, si erano allontanati dalla sua casa di Follonica, in Toscana.mostra quotidianamente il grande amore che nutre nei confronti dei. Lada subito ha dato tutte le informazioni utili suied il suo numero di telefono ed icontatti per avvisarla qualora ...

Advertising

infoitcultura : Le lacrime e l'appello sui social: cosa è successo a Vanessa Incontrada - zazoomblog : Le lacrime e lappello sui social: cosa è successo a Vanessa Incontrada - #lacrime #lappello #social: #successo - infoitcultura : 'Ora respiro', tragedia sfiorata per Vanessa Incontrada: incredibile quanto accaduto - infoitcultura : Vanessa Incontrada e il messaggio commovente: 'Aiutatemi a trovarli' - infoitcultura : Vanessa Incontrada, devastata dal lutto: è successo tutto in queste ore -

Tutto è cominciato nella tarda mattinata del 5 giugno, quandoha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video, nei quali è apparsa visibilmente provata e in ...in lacrime: i suoi cani Zilik e Tokio, due bellissimi Golden Retriever, sono stati ritrovati. Argomenti trattati: ore di tensione per i cani Le parole di...Ore cariche di tensione per Vanessa Incontrada, che aveva perso i suoi cani Zilik e Tokio, di razza Golden Retriever. L’attrice aveva lanciato un vero e proprio appello sui social, per chiedere a ...Nelle scorse ore l'attrice è apparsa in lacrime su Instagram, chiendendo aiuto ai follower toscani per ritrovare i suoi due golden retriever scappati da casa ...