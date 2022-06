Ue: Borghi (Pd), 'difesa comune è strumento difesa democrazie' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Come scrive oggi su Repubblica l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, occorre insistere convintamente sulla difesa comune europea". Così Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Che è, e sarà sempre, uno strumento di difesa delle nostre democrazie, mai uno strumento di offesa come limpidamente recita anche la nostra Costituzione. difesa comune europea significa investimenti in ricerca, tecnologie, processi industriali. Significa investire, ad esempio, nell'aerospazio e in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Come scrive oggi su Repubblica l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, occorre insistere convintamente sullaeuropea". Così Enrico, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Che è, e sarà sempre, unodidelle nostre, mai unodi offesa come limpidamente recita anche la nostra Costituzione.europea significa investimenti in ricerca, tecnologie, processi industriali. Significa investire, ad esempio, nell'aerospazio e in ...

