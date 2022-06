(Di lunedì 6 giugno 2022) Laha rinnovato la gamma europea dellacon unche porta in dote anche i powertrain ibridi di quinta generazione. Le vetture saranno effettivamente disponibili nelle concessionarie nel primo trimestre del 2023 nelle varianti Hatchback e Touring Sports, mentre la berlina non sarà importata in Italia. Queste vetture affiancheranno laCross per la quale gli ordini si sono appena aperti. Fari ridisegnati e doppio schermo interno. Il Model Year 2023 dellasi fa subito notare per il nuovo design dei gruppi ottici anteriori, ora dotati di un unico elemento Led diurno e disponibili anche nella variante bi-Led con Adaptive High-Beam System. Sono inediti anche la trama della griglia anteriore e i cerchi in lega, inoltre debutta la colorazione Jupiter Blue. Gli ...

Advertising

infoiteconomia : Toyota Corolla, il restyling punta sui nuovi Hybrid - - FabergeF : @jodyjsperling @Toyota Corolla - CarsPicBot : #Toyota Corolla Levin (AE86) - infoiteconomia : Arriverà in Italia nel 2023 la nuova Toyota Corolla - infoiteconomia : Nuova Toyota Corolla Cross prenotabile online -

Si tratta della. Una nota di merito va anche alHilux (anche noto comePickup in Nord America). Parliamo del veicolo di punta nella maggior parte dei Paesi. Ha una quota ...LaCross, svelata in anteprima europea il 2 dicembre scorso, è ora prenotabile online. Il nuovo modello non solo completa la gamma, affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring ...Tutte le principali caratteristiche della nuova Toyota Corolla restyling, proposta come Model Year 2023 e in arrivo sul mercato europeo nel corso del prossimo anno con numerose novità.La Toyota ha rinnovato la gamma europea della Corolla per il Model Year 2023 con un restyling che porta in dote anche i powertrain ibridi di quinta generazione. Le vetture saranno effettivamente dispo ...