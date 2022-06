Suicidio assistito | la scelta di Fabio Ridolfi | «Lo Stato mi ignora | ho deciso per la sedazione profonda»

(Di lunedì 6 giugno 2022), 46enne di Fermignano in provincia di Pesaro immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, «ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite lae continua». Lo ha comunicato lui stesso, fa sapere l’Associazione Luca Coscioni, tramite il puntatore oculare in un video in cui spiega: «Da due mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire. Ma lomi. A questo punto scelgo lae continua anche se prolunga lo strazio per chi mi vuole bene». I diritti negati e la tetraparesi La decisione, secondo quanto spiega l’Associazione Coscioni, arriva dopo la mancata risposta da parte del Servizio Sanitario ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni per una tetraparesi 'ha scelto di porre fine alle sue… - LaStampa : Suicidio assistito, 46enne con tetraparesi sceglie la morte con sedazione profonda. E accusa: “Lo Stato mi ignora” - AseroGiovanna : RT @andreadagosto1: Possibile che agli Italiani non venga il minimo sospetto che l'adesione all'UE e all'EURO sia stato un suicidio assisti… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda: «Ma lo Stato mi ignora» - CentroPagina : È la decisione del 46enne di Fermignano che, rimasto immobilizzato da 18 anni in seguito una tetraparesi, ha chiest… -

... dopo aver tenuto per 40 giorni in un cassetto un parere che affermava la presenza dei requisiti per accedere legalmente al. Non possiamo non notare - concludono - anche il ...... dopo aver tenuto per 40 giorni in un cassetto un parere che affermava la presenza dei requisiti per accedere legalmente al. Non possiamo non notare - concludono - anche il ...La sedazione profonda non accelera il percorso che porta al decesso del paziente, che avverrà in modo fisiologico, ma con il malato addormentato.La decisione -spiegano dall'Associazione Luca Coscioni- arriva a seguito della mancata risposta per per l’aiuto medico alla morte volontaria ...