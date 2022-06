(Di lunedì 6 giugno 2022) Sono trascorse poco più di 24 ore dalla finale del Roland Garros che ha visto Rafa Nadal trionfare per la quattordicesima volta in carriera, ed già il momento di cambiare superficie. Lorenzo, ...

Gazzetta_it : Sonego subito brillante sull'erba: battuto in due set Paire #StoccardaAtp -

Mi ricordo di fare un sorriso nelle fasi cruciali di una partita e mi sentomeglio. Non è ... 'Non capisco, è assurdo' 'È stato incredibile':commenta la sconfitta contro Ruud al Roland ...L'Ax è partita fortissima (7 - 0 in un amen), ma i sardi sono stati abili a rientrarein ...15 Olga Danilovic - Jil Teichmann 0 - 2 11:15 Lorenzo, Andrea Vavassori - Matthew Ebden, Max ...E' calato il sipario su questa prima giornata di incontri sull'erba di Stoccarda (Germania), sede dell'ATP250 di questa settimana che ha dato il via alla stagione sul grass. Buone notizie in casa ital ...A Parigi è andato tanto così dall’estromettere il futuro finalista (leggi Ruud), a Stoccarda però Lorenzo Sonego sa che comincia tutta un’altra stagione. E ...