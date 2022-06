Putin attacca l’Occidente: «Colpa loro la carenza di cibo globale». L’ipotesi di un accordo con Kiev per far uscire il grano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sarebbe un accordo tra Mosca, Kiev e Ankara per far uscire il grano ucraino attraverso il porto di Odessa. A rivelarlo il quotidiano russo Izvestia, che avrebbe ricevuto l’informazione da una fonte di alto rango. Lo schema preliminare, che secondo la fonte sarà approvato tra l’8 e il 9 giugno durante la visita dei ministri russi degli Esteri e della Difesa in Turchia, prevederebbe l’intervento dei militari turchi per sminare l’area del porto e scortare le navi ucraine in acque neutrali, dove verrebbero prese in carico dalle navi russe e scortate sul Bosforo. «I militari turchi saranno impegnati nello sminamento della zona costiera nella regione di Odessa. Le navi lasceranno il porto sotto la scorta di navi turche verso le acque neutrali del Mar Nero, alle coordinate stabilite. Oltre il Bosforo, saranno scortati da ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sarebbe untra Mosca,e Ankara per farilucraino attraverso il porto di Odessa. A rivelarlo il quotidiano russo Izvestia, che avrebbe ricevuto l’informazione da una fonte di alto rango. Lo schema preliminare, che secondo la fonte sarà approvato tra l’8 e il 9 giugno durante la visita dei ministri russi degli Esteri e della Difesa in Turchia, prevederebbe l’intervento dei militari turchi per sminare l’area del porto e scortare le navi ucraine in acque neutrali, dove verrebbero prese in carico dalle navi russe e scortate sul Bosforo. «I militari turchi saranno impegnati nello sminamento della zona costiera nella regione di Odessa. Le navi lasceranno il porto sotto la scorta di navi turche verso le acque neutrali del Mar Nero, alle coordinate stabilite. Oltre il Bosforo, saranno scortati da ...

Advertising

fattoquotidiano : Kiev di nuovo contro la linea diplomatica di Macron. Ecco come gli ha risposto il ministro ucraino Kuleba [leggi] - sergioalesi : RT @EnricoBorghi1: Salvini attacca ancora @EnricoLetta e @luigidimaio, arrivando a dire che con loro la guerra andrà avanti due anni. Senat… - shineelite2 : RT @fanpage: Così Vladimir Putin in un discorso agli ospiti del 25esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo. - MinnilluGRATIS : RT @fanpage: Così Vladimir Putin in un discorso agli ospiti del 25esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo. - fanpage : Così Vladimir Putin in un discorso agli ospiti del 25esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo. -