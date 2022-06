Oleg Sentsov, il regista ucraino arruolato nel Donbass: «Mai sparato un colpo ma ho un sacco di idee per un film» (Di lunedì 6 giugno 2022) «Quando il 24 febbraio un razzo si è schiantato vicino a casa mia alle 4.30 del mattino, non ho avuto dubbi: ho preso la famiglia, l’ho portata a Leopoli e lo stesso giorno sono tornato a Kiev per arruolarmi nella Difesa territoriale». Repubblica ha incontrato a Sloviansk Oleg Sentsov, da tre mesi sul fronte ucraino come soldato volontario. regista, sceneggiatore e attivista di 46 anni, è stato un detenuto politico in Russia per cinque anni (di cui due nella peggiore colonia penale russa, quella di Labytnangi), per poi essere rilasciato nel 2019 in uno scambio di prigionieri grazie a una mobilitazione internazionale. Nato in Crimea e arrestato con l’accusa di terrorismo in seguito all’annessione russa del 2014 della sua terra, non è la prima volta che il regista, premio Sakharov per la libertà di ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) «Quando il 24 febbraio un razzo si è schiantato vicino a casa mia alle 4.30 del mattino, non ho avuto dubbi: ho preso la famiglia, l’ho portata a Leopoli e lo stesso giorno sono tornato a Kiev per arruolarmi nella Difesa territoriale». Repubblica ha incontrato a Sloviansk, da tre mesi sul frontecome soldato volontario., sceneggiatore e attivista di 46 anni, è stato un detenuto politico in Russia per cinque anni (di cui due nella peggiore colonia penale russa, quella di Labytnangi), per poi essere rilasciato nel 2019 in uno scambio di prigionieri grazie a una mobilitazione internazionale. Nato in Crimea e arrestato con l’accusa di terrorismo in seguito all’annessione russa del 2014 della sua terra, non è la prima volta che il, premio Sakharov per la libertà di ...

