Napoli, 14enne accoltellato in centro: ipotesi tentata rapina (Di lunedì 6 giugno 2022) commenta Un 14enne incensurato è stato accoltellato domenica sera nel centro di Napoli, forse durante un tentativo di rapina. Le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di Forcella, è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) commenta Unincensurato è statodomenica sera neldi, forse durante un tentativo di. Le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di Forcella, è stato ...

Advertising

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Quattordienne picchiato e accoltellato durante un tentativo di rapina - sudreporter : #Napoli violenta, 14enne incensurato colpito da arma taglio per reagire a una rapina in pieno centro storico… - mattinodinapoli : Napoli, 14enne accoltellato in centro durante una rapina - infoitinterno : Napoli: 14enne accoltellato in centro, forse tentata rapina - ottopagine : Napoli violenta, 14enne di Forcella accoltellato durante una tentata rapina #Napoli -