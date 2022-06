LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 4’15” di vantaggio sul gruppo, 70 km al traguardo (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 15:00 Scende a 4’15” il vantaggio dei sei di testa. Ricordiamo chi compone la fuga di giornata: Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) e Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). 14.56 Per i battistrada sta per cominciare la lunga ascesa del Col de Mezilhac (GPM di seconda categoria di 11,6 km al 4,1%). 14.52 A tirare il gruppo c’è ora un uomo del Team BikeExchange – Jayco. 14.48 Il gruppo continua a controllare la corsa senza forzare eccessivamente. 14.44 È terminata ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 15:00 Scende a” ildei sei di testa. Ricordiamo chi compone ladi giornata: Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) e Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). 14.56 Per i battistrada sta per cominciare la lunga ascesa del Col de Mezilhac (GPM di seconda categoria di 11,6 km al 4,1%). 14.52 A tirare ilc’è ora un uomo del Team BikeExchange – Jayco. 14.48 Ilcontinua a controllare la corsa senza forzare eccessivamente. 14.44 È terminata ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere oggi in diretta con noi la seconda tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - Alessan67416970 : RT @alecattelan: IL MIO PRIMO LIVE NEI TEATRI. Controlla le date. Ci vediamo in giro? - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader Velasco e Tiberi con i migliori -… -