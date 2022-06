Le Vibrazioni e Teggiano Jazz infiammano piazza San Cono (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTeggiano (Sa) – Sono arrivati da tutta la provincia salernitana, ma anche da Puglia, Basilicata e Calabria: una folla festante ha gioiosamente invaso Teggiano, nel fine settimana dedicato alla 25esima edizione di Teggiano Jazz. In tanti hanno anche approfittato dell’occasione per trascorrere una intera giornata nel Vallo di Diano e in particolare nella sua città museo, tornata ad essere ideale crocevia di tradizione, arte, armonia e suoni. Oltre tremila le presenze nella serata di sabato, nella quale come promesso Le Vibrazioni hanno infiammato con la loro musica la gremita piazza San Cono. “E’ uno splendido ritorno alla normalità” ha detto il frontman Francesco Sarcina dal palco, commentando il bellissimo colpo d’occhio del pubblico accorso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Sono arrivati da tutta la provincia salernitana, ma anche da Puglia, Basilicata e Calabria: una folla festante ha gioiosamente invaso, nel fine settimana dedicato alla 25esima edizione di. In tanti hanno anche approfittato dell’occasione per trascorrere una intera giornata nel Vallo di Diano e in particolare nella sua città museo, tornata ad essere ideale crocevia di tradizione, arte, armonia e suoni. Oltre tremila le presenze nella serata di sabato, nella quale come promesso Lehanno infiammato con la loro musica la gremitaSan. “E’ uno splendido ritorno alla normalità” ha detto il frontman Francesco Sarcina dal palco, commentando il bellissimo colpo d’occhio del pubblico accorso ...

