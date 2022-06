Johnson ottiene la fiducia con 211 voti e resta premier: “Ora uniti come governo e come partito” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il premier britannico Boris Johnson supera il voto di fiducia: i deputati conservatori hanno rinnovato il loro mandato al primo ministro con 211 voti a favore e 148 contrari. Ne servivano 180 per superare il voto promosso da 54 deputati conservatori che avevano sottoscritto una lettera in cui si chiedevano le dimissioni di Johnson dopo gli scandali per il partygate, le feste a Downing Street durante il lockdown. Nell`appello rivolto, in un discorso a porte chiuse, ai Tory poco prima dell`inizio del voto della mozione, Johnson ha promesso: "Vi guiderò di nuovo alla vittoria".Johnson ha dichiarato che il risultato del voto di fiducia è "decisivo": "Significa che come governo possiamo andare avanti e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilbritannico Borissupera il voto di: i deputati conservatori hanno rinnovato il loro mandato al primo ministro con 211a favore e 148 contrari. Ne servivano 180 per superare il voto promosso da 54 deputati conservatori che avevano sottoscritto una lettera in cui si chiedevano le dimissioni didopo gli scandali per il partygate, le feste a Downing Street durante il lockdown. Nell`appello rivolto, in un discorso a porte chiuse, ai Tory poco prima dell`inizio del voto della mozione,ha promesso: "Vi guiderò di nuovo alla vittoria".ha dichiarato che il risultato del voto diè "decisivo": "Significa chepossiamo andare avanti e ...

Advertising

antonia53 : Partygate: Johnson ottiene la fiducia, non dovrà dimettersi - zazoomblog : Johnson ottiene la fiducia con 211 voti e resta premier: “Vi guiderò di nuovo alla vittoria” - #Johnson #ottiene… - Flavr7 : RT @agambella: Boris Johnson ottiene la fiducia del partito conservatore, per lui 211, contro di lui 148. - silvanhoe : RT @agambella: Boris Johnson ottiene la fiducia del partito conservatore, per lui 211, contro di lui 148. - Davjd_S : RT @agambella: Boris Johnson ottiene la fiducia del partito conservatore, per lui 211, contro di lui 148. -