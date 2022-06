(Di lunedì 6 giugno 2022) Per migliorare l'aria di Milano , ancora puzzolente e irrespirabile per i polmoni dei milanesi,più. Lo pensa ilGiuseppe: 'In tema di contrasto all'...

Inquinamento, la ricetta del sindaco Sala: contro lo smog serve (anche) più smart working

Per migliorare l'aria di Milano , ancora puzzolente e irrespirabile per i polmoni dei milanesi, serve anche più smartworking. Lo pensa il sindaco Giuseppe Sala: 'In tema di contrasto all'anche lo smart working aiuta e alla fine per chi lo fa è un sacrificio relativo in considerazione del fatto che si continua a fare il proprio lavoro e che non cambia molto', ha detto, a ...... efficienza energetica negli edifici, monitoraggio dell'atmosferico e/o idrico e ... infatti, è possibile verificare lo stato di salute della pianta e del terreno e richiedere una...