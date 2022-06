Incentivi 2022 - Agli sgoccioli i fondi per le termiche

(Di lunedì 6 giugno 2022)per le autoe ibride. Stamattina, all'apertura delle concessionarie, erano disponibili appena 27,5 milioni di euro dei 170 stanziati del governo sulle auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km. Dunque, in appena 12 giorni, domeniche e festa della Repubblica compresi, sono stati bruciati oltre 142 milioni di euro, l'84% delle risorse disponibili nonostante i più severi vincoli rispetto al 2021, ossia l'obbligo di rottamazione di un'auto fino a Euro 4 (l'anno scorso, invece, la vettura da demolire doveva avere solo, si fa per dire, dieci anni) e l'abbassamento del cosiddetto price cap, il prezzo massimo di listino, che dai 40 mila euro + Iva di un anno fa è stato portato a 35 mila euro + Iva (42.700 Iva compresa). Risorse solo per poche ore. Dunque, in base al ...

