Assegno unico INPS | pagamento luglio rinviato | chi riguarda

(Di lunedì 6 giugno 2022) I pagamenti dell’universale sono iniziati a marzo. Tuttavia si sono verificate delle problematiche per i percettori del reddito di cittadinanza L’universale è in vigore da quest’anno e i pagamenti sono in essere dal mese di marzo. Il nuovo strumento ha cambiato le modalità di richiesta e di erogazione. E’ stato eliminato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Una famiglia su quattro non ha ancora fatto richiesta difamiliare. Mancano all'appello circa 2,5 milioni di aventi diritto con figli a carico e sono passato ormai quattro mesi da quando è scattata la corsa a farne richiesta. Come mai così ...Molti sono infatti gli incentivi che INPS e Governo hanno deciso di sospendere, in favore del cosiddetto. Un modo per fare ordine tra la moltitudine di misure attive fino al 2021, ...Una famiglia su quattro non ha ancora fatto richiesta di assegno unico familiare. Mancano all'appello circa 2,5 milioni di aventi diritto con figli a carico e sono passato ormai quattro mesi da quando ...