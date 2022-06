Wimbledon, Nadal rivela: “Torneo che non voglio perdermi, ma dipenderà dal mio corpo” (Di domenica 5 giugno 2022) Rafa Nadal è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Roland Garros 2022. Tra i temi affrontati anche la sua eventuale presenza a Wimbledon: “E’ un Torneo che adoro, in cui ho vissuto tante esperienze, e che non voglio perdermi. Tuttavia giocherò solamente se il mio corpo sarà pronto. Il mio desiderio è quello di scendere in campo, ma non posso ancora dare una risposta certa. Ciò di cui sono sicuro è che non ripeterò le infiltrazioni per anestetizzare il piede fatte qui a Parigi. Se potrò giocare prendendo dei semplici antinfiammatori allora ci sarò“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Roland Garros 2022. Tra i temi affrontati anche la sua eventuale presenza a: “E’ unche adoro, in cui ho vissuto tante esperienze, e che non. Tuttavia giocherò solamente se il miosarà pronto. Il mio desiderio è quello di scendere in campo, ma non posso ancora dare una risposta certa. Ciò di cui sono sicuro è che non ripeterò le infiltrazioni per anestetizzare il piede fatte qui a Parigi. Se potrò giocare prendendo dei semplici antinfiammatori allora ci sarò“. SportFace.

