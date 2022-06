Un capolavoro nascosto dall’intonaco | la Chiesa del Corpus Domini e la Cappella del Risoro

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 giugno 2022) Algua. I colori e le figure sono ciò che ci affascina maggiormente di un’opera d’arte. È impossibile non rimanere incantati nel guardarle e cercare di comprendere il significato che l’autore voleva trasmettere. Lo stesso fascino che ci ammalia ha talvolta rischiato di scomparire per sempre a causa di alcuni interventi umani che hanno celato temporaneamente la bellezza di queste opere. È il caso delladel Risorto che per diversi secoli ha celato lungo le proprie pareti alcuni capolavori del Quattrocento bergamasco. Posta all’interno delladelpresente a Pagliaro, frazione di Algua, la struttura deve il suo fascino al lavoro svolto da Maffiolo da Cazzano nel 1480 che dipinse l’intero presbiterio offrendo un vero e proprio esempio di Biblia Pauperum. La nascita dell’edificio è datata in ...