Tante cadute e errori clamorosi: guarda gli highlights della gara (Di domenica 5 giugno 2022) Trionfo del francese Fabio Quartararo nel Gran Premio di Catalogna. Clamoroso errore di Aleix Expargaro che, secondo alle spalle di Quartararo, comincia a festeggiare e salutare il pubblico con un ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Trionfo del francese Fabio Quartararo nel Gran Premio di Catalogna. Clamoroso errore di Aleix Expargaro che, secondo alle spalle di Quartararo, comincia a festeggiare e salutare il pubblico con un ...

Advertising

MotorcycleSp : Raúl Fernández ha ottenuto il suo primo punto in MotoGP oggi a Barcellona ma ha ammesso alla fine di... #MotoGP… - DBDeiman : Ok le tante cadute, ma Alex Márquez sta viaggiando in 10° posizione, partendo ultimo e in pessime condizioni fisiche ???? #MotoGP #CatalanGP - ylefsch : @DiabolMark Guarda, i danni dal comune stai fresco.... conosco anche persone anziane cadute per le buche sul marcia… - saratripodi2 : RT @Nanenmonio1: Guarda 'Gesù noi veniamo a Te dopo tante cadute dopo tanti peccati perché sappiamo che Tu ci stai aspettando' su YouTube h… - Nanenmonio1 : Guarda 'Gesù noi veniamo a Te dopo tante cadute dopo tanti peccati perché sappiamo che Tu ci stai aspettando' su Yo… -

Tante cadute e errori clamorosi: guarda gli highlights della gara Trionfo del francese Fabio Quartararo nel Gran Premio di Catalogna. Clamoroso errore di Aleix Expargaro che, secondo alle spalle di Quartararo, comincia a festeggiare e salutare il pubblico con un ... Mondiale Piloti MotoGP dopo GP Catalogna 2022 - FormulaPassion.it Di seguito la graduatoria aggiornata al termine di una corsa segnata da tante cadute. MotoGP - Classifica Piloti 2022 dopo GP Catalogna Pos. Pilota Team Punti 1 Fabio Quartararo Yamaha 147 2 Aleix ... oksiena.it Trionfo del francese Fabio Quartararo nel Gran Premio di Catalogna. Clamoroso errore di Aleix Expargaro che, secondo alle spalle di Quartararo, comincia a festeggiare e salutare il pubblico con un ...Di seguito la graduatoria aggiornata al termine di una corsa segnata da. MotoGP - Classifica Piloti 2022 dopo GP Catalogna Pos. Pilota Team Punti 1 Fabio Quartararo Yamaha 147 2 Aleix ... LA PISTA NON TIENE, TANTE CADUTE A MONTICIANO