“Scioperiamo per il vostro buongusto”, liceali denunciano la preside per body shaming (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre 300 studenti del Liceo Fogazzaro di Vicenza sono scesi in piazza per manifestare contro la loro preside, Maria Rosa Puleo, accusata di body shaming e di aver avuto atteggiamenti “sessisti, grassofobici e paternalisti” durante un rimprovero fatto in aula per l’abbigliamento di alcune ragazze. Vi raccomandiamo... Perché i ragazzi del liceo Zucchi sono andati a scuola con la gonna I ragazzi del liceo classico Zucchi di Monza si sono presentati a scuola in gonna, per un motivo ben preciso. Si tratta di un'iniziativa che portan... Così, la Rete degli Studenti Medi Vicenza si è riunita e ha dato vita allo “Sciopero per il vostro buongusto“. Secondo il racconto, riportato sui alcuni post ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 5 giugno 2022) Oltre 300 studenti del Liceo Fogazzaro di Vicenza sono scesi in piazza per manifestare contro la loro, Maria Rosa Puleo, accusata die di aver avuto atteggiamenti “sessisti, grassofobici e paternalisti” durante un rimprovero fatto in aula per l’abbigliamento di alcune ragazze. Vi raccomandiamo... Perché i ragazzi del liceo Zucchi sono andati a scuola con la gonna I ragazzi del liceo classico Zucchi di Monza si sono presentati a scuola in gonna, per un motivo ben preciso. Si tratta di un'iniziativa che portan... Così, la Rete degli Studenti Medi Vicenza si è riunita e ha dato vita allo “Sciopero per il“. Secondo il racconto, riportato sui alcuni post ...

