Salario minimo: scontro nel governo. Sì di Visco, arriva la direttiva Ue (Di domenica 5 giugno 2022) Si accende il dibattito sul Salario minimo. No di Brunetta, sì di Giovannini. Via libera di Visco. Ed è in arrivo una direttiva dell'Unione europea che può scavalcare il governo Draghi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 5 giugno 2022) Si accende il dibattito sul. No di Brunetta, sì di Giovannini. Via libera di. Ed è in arrivo unadell'Unione europea che può scavalcare ilDraghi Segui su affaritaliani.it

Advertising

elio_vito : Brunetta sbaglia, in Italia dove ci sono salari bassi ed una alta percentuale di lavoratori poveri, il salario mini… - fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - massimi89529615 : Salario minimo legale 9 euro, Bankitalia: positivo, ma lasciare libertà di guadagnare meno… - Linkiesta : #Draghi apre su #salariominimo e taglio del cuneo fiscale -