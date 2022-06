Regina Elisabetta: il video con l’orso Paddington è virale (Di domenica 5 giugno 2022) Le celebrazioni per 70 anni di regno della Regina Elisabetta continuano e sabato 4 giugno 2022 si è tenuto il grandioso concerto Platinum Party at the Palace. Sul palco allestito di fronte al Buckingham Palace si sono esibiti artisti di fama mondiale per onorare sua altezza reale, che come annunciato giorni prima non era presente. Sua Maestà è però comparsa, a sorpresa, in un video di apertura dell’evento con un ospite d’eccezione, l’orso Paddington. La Regina Elisabetta insieme al personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, questa proprio nessuno se la sarebbe aspettata. Nella clip, realizzata mesi fa dalla Bbc, Paddington è ospite a palazzo per l’ora del tè e tra piccole gaffe tipiche del suo personaggio, offre il suo ... Leggi su diredonna (Di domenica 5 giugno 2022) Le celebrazioni per 70 anni di regno dellacontinuano e sabato 4 giugno 2022 si è tenuto il grandioso concerto Platinum Party at the Palace. Sul palco allestito di fronte al Buckingham Palace si sono esibiti artisti di fama mondiale per onorare sua altezza reale, che come annunciato giorni prima non era presente. Sua Maestà è però comparsa, a sorpresa, in undi apertura dell’evento con un ospite d’eccezione,. Lainsieme al personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, questa proprio nessuno se la sarebbe aspettata. Nella clip, realizzata mesi fa dalla Bbc,è ospite a palazzo per l’ora del tè e tra piccole gaffe tipiche del suo personaggio, offre il suo ...

